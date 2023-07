Découvrez une église du XIIe siècle classée au titre des Monuments historiques Église Saint-Thomas Hautefage-la-Tour Catégories d’Évènement: Hautefage-la-Tour

Lot-et-Garonne Découvrez une église du XIIe siècle classée au titre des Monuments historiques Église Saint-Thomas Hautefage-la-Tour, 16 septembre 2023, Hautefage-la-Tour. Découvrez une église du XIIe siècle classée au titre des Monuments historiques 16 et 17 septembre Église Saint-Thomas Gratuit. Entrée libre. Pour les Journées européennes du patrimoine, découvrez l’église Saint-Thomas pour une visite libre. Église Saint-Thomas 119 Saint-Thomas, 47340 Hautefage-La-Tour Hautefage-la-Tour 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 49 31 20 Église médiévale du XIIe siècle avec chœur voûté. Elle a été remaniée aux XVIIe et XVIIIe siècles. Elle est classée au titre des Monuments historiques en 1996. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

