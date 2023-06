Partez à la découverte de l’évolution architecturale de cette église : une immersion dans l’histoire Église Saint-Thomas de Cantorbury Cahuzac-sur-Vère, 17 septembre 2023, Cahuzac-sur-Vère.

Partez à la découverte de l’évolution architecturale de cette église : une immersion dans l’histoire Dimanche 17 septembre, 14h00 Église Saint-Thomas de Cantorbury Gratuit. Entrée libre.

Lors de votre visite libre à l’église Saint-Thomas de Cahuzac-sur-Vère, vous découvrirez un édifice qui est le résultat de l’évolution de quatre chapelles construites successivement sur le même emplacement.

Lors de votre visite, vous pourrez apprécier l’histoire mouvementée de cette église et contempler son architecture qui témoigne des différentes périodes de construction et de restauration.

Église Saint-Thomas de Cantorbury Rue de l’église, 81140 Cahuzac-sur-Vère Cahuzac-sur-Vère 81140 Tarn Occitanie http://www.cahuzac-sur-verre.fr L’église Saint-Thomas de Cahuzac-sur-Vère, telle que nous la connaissons aujourd’hui, est le résultat de l’évolution de quatre chapelles construites successivement sur le même site.

La chapelle primitive, modeste et humble, construite en bois, briques et torchis, remonte probablement au VIIIe siècle. La deuxième chapelle, construite en pierre, était la chapelle du château au XIe siècle, dédiée à saint Pierre. Au cours des XIVe et XVe siècles, elle a subi de nombreuses restaurations, réparations et restructurations. L’entrée était située du côté sud. À côté se trouvait la prison, perchée sur un promontoire rocheux, et légèrement excentrée entre les deux édifices se trouvait une tour carrée. Après les guerres de Religion à partir de 1590, elle a été agrandie et restaurée une fois de plus.

Entre 1770 et 1780, d’importants travaux de restauration ont été entrepris : toiture, murs, sol, portes et clocher. En 1775, elle a officiellement pris le nom de Saint-Thomas, bien que le vocable de Saint-Pierre ait été utilisé et mentionné jusqu’au XIXe siècle.

En 1849, l’église menaçait de tomber en ruine et le clocher s’est effondré. Elle a été reconstruite dans sa forme actuelle entre 1857 et 1859, tandis que le clocher a été refait entre 1884 et 1885. Deux chapelles latérales ont été ajoutées et les masses rocheuses du côté nord et est ont été détruites.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©DR