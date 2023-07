Concert pour le Temps de Noël Église Saint-Thomas-de-Cantorbéry Mont-Saint-Aignan, 10 décembre 2023, Mont-Saint-Aignan.

Concert pour le Temps de Noël Dimanche 10 décembre, 16h00 Église Saint-Thomas-de-Cantorbéry Entrée libre et gratuite

Au programme : Francisco Correa de Arauxo (1575-1654), Sebastian Aguilera de Heredia (1561-1627, Nicolas Lebègue (1631-1702), Girolamo Frescobaldi (1583-1643) et Louis Couperin (ca 1626-1661).

Laurent Beyhurst, orgue renaissance

D’origine mosellane, Laurent Beyhurst a été formé à l’orgue, au clavecin et à la pédagogie de l’orgue par Norbert Pétry, André Stricker, Aline Zylberajch, Jean Ferrard, Bernard Foccroulle. Diplômé des conservatoires de Strasbourg et de Bruxelles, Laurent Beyhurst est professeur d’orgue honoraire du conservatoire de Dole (Jura).

Musicien chercheur, docteur en musicologie, auteur de nombreux articles scientifiques et d’un livre consacré à l’Orgue Français sous le règne de Louis XIV 1661-1715 : l’héritage de Jean-Baptiste Lully, ses écrits suscitent le vif intérêt des musiciens et des chercheurs. Titulaire conservateur de l’orgue Julien Tribuot (1699) de l’église Saint-Martin de Seurre (Côte d’Or), merveilleux et attachant témoin parisien du Grand Siècle français, il a fondé le festival des Rencontres de Musique Ancienne de Seurre et l’ensemble Le Concert Tribuot.

Laurent Beyhurst donne des concerts en France et à l’étranger (Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Luxembourg, Slovénie) dans le cadre de festivals ou de concerts isolés. Sa discographie chez Ligia est saluée par la presse spécialisée.

Ariane Wohlhuter, soprano

Lauréate de nombreux prix en chant, piano & pédagogie, Ariane Wohlhuter enseigne le chant au Conservatoire à Rayonnement Régional de Strasbourg. Elle poursuit parallèlement une carrière d’artiste lyrique soliste et collabore régulièrement pour des productions scéniques et des enregistrements avec de nombreuses formations vocales émérites (Collegium Vocal, Métaboles, La Sportelle, Exosphère, …) dans un répertoire s’étendant de la Renaissance à la création contemporaine.

Ces activités, ainsi que le partenariat avec de nombreuses formations orchestrales et de musique de chambre (La Follia, Orchestre Perpignan Catalogne, Le Parlement de Musique,…) l’ont amenée à se produire sur de nombreuses scènes françaises et internationales (Musica Strasbourg, Festival de Rocamadour, Allemagne, Brésil, États-Unis, Espagne, Russie, Autriche, Norvège,…).

Avec le guitariste Philippe Moratoglou, elle forme depuis 2009 un duo reconnu pour son interprétation d’oeuvres dédiées à leur formation voix-guitare, mais également pour la qualité de leurs arrangements. Ils sont invités par de prestigieux festivals (La Chaise-Dieu, Les Flâneries musicales de Reims, Musique en Polynésie,…) et ont enregistré deux disques pour le label Troba Vox.

Église Saint-Thomas-de-Cantorbéry rue Louis Pasteur 76130 Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie

