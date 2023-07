Concert d’orgue par Benjamin Alard Église Saint-Thomas-de-Cantorbéry Mont-Saint-Aignan, 17 septembre 2023, Mont-Saint-Aignan.

Concert d’orgue par Benjamin Alard Dimanche 17 septembre, 17h30 Église Saint-Thomas-de-Cantorbéry Entré libre et gratuite

Dans le cadre de la 40e édition des Journées européennes du Patrimoine, Benjamin Alard, titulaire de l’orgue de l’église Saint-Louis-en l’Île à Paris, propose un tour d’Europe des compositeurs des 17e et 18e siècles.

Au programme :

Georg Muffat (1653 – 1704) : « Ostinato e Tenuto » Toccata tertia, Ciacona en sol majeur (Apparatus musico-organisticus, 1690)

Johan Jakob Froberger (1616 – 1667) : Fantasia sopra ut, ré, mi, fa, sol, la

Louis Couperin (1626 – 1661) : Prélude, Chaconne

Johann Pachelbel (1653 – 1706) : Fantaisie en sol mineur, Toccata en ut majeur

Louis Couperin (1626 – 1661) : carillon (fait pour jouer sur l’orgue de Saint-Gervais entre les Vespres de la Toussaint et celles des Morts)

Johann Pachelbel (1653 – 1706) : Ciacona en ré mineur

Jean-Sébastien Bach (1685 – 1750) : Pièce d’orgue en sol majeur BWV 572 (Très vitement, Gravement, Lentement)

Nicolas de Grigny (1672 – 1703) : Point d’orgue sur les grands jeux (extrait du Livre d’Orgue, 1699)

Benjamin Alard (orgue, clavecin, clavicorde)

L’univers de Benjamin Alard est celui de la musique de Jean-Sébastien Bach et c’est pour cette connivence musicale que le jury du Concours international de clavecin de Bruges lui décerne son premier prix en 2004.

Très jeune attiré par les mystères de l’orgue, ses premiers professeurs sont Louis Thiry et François Ménissier aux conservatoires de Dieppe puis de Rouen. C’est grâce à Elisabeth Joyé, avec laquelle il étudie à Paris, qu’il découvre le répertoire pour clavecin. En 2003, il intègre la Schola Cantorum de Bâle pour travailler avec Jörg-Andreas Bötticher, Jean-Claude Zehnder et Andrea Marcon.

Titulaire de l’orgue Bernard Aubertin de l’église Saint-Louis-en l’Île à Paris depuis 2005, Benjamin Alard y donne régulièrement des récitals organisés autour de la musique de Bach.

Tant au clavecin qu’à l’orgue, il partage son temps entre les récitals et la musique de chambre (à deux clavecins avec Élisabeth Joyé, en sonate avec le flûtiste Emmanuel Pahud) et il est chaque saison l’invité des principaux centres de musique ancienne de par le monde.

Benjamin Alard a enregistré chez Hortus le « Andreas Bach Buch », des transcriptions, le Manuscrit Bauyn et un disque de musique française des XVIIe et XVIIIe siècles, mais aussi les Sonates en trio pour orgue de JS Bach et le ClavierÜbung I et II, chez Alpha. Ces enregistrements ont été récompensés à de nombreuses reprises par la presse musicale.

Il a commencé à enregistrer en 2017, chez harmonia mundi, l’intégrale de l’œuvre pour claviers seuls de Jean-Sébastien Bach. Ce travail, d’une importance peu commune, se déroulera sur une dizaine d’années et les six premiers volumes, d’une série de 18, sont désormais disponibles. La publication du volume 5 « Weimar 1708-1713 – Toccatas et Fugues » publié à l’automne 2021, a été suivie par la sortie de l’enregistrement du 1er Livre du « Clavier bien tempéré » à l’occasion du 300e anniversaire de l’ouvrage (Mars 2022). Cet enregistrement a reçu les récompenses suivantes : “Meilleur enregistrement J. S. Bach de 2022” (22 décembre) et “Meilleur album de musique classique de 2022” (11/2022) par le magazine anglais Gramophone, ainsi qu’un « Diapason d’or-Arte » décerné par le magazine Diapason.

Puis, à l’automne 2022, harmonia mundi publiera un coffret consacré à l’Orgelbüchlein où les chorals sont chantés par l’Ensemble vocal Bergamasque ou la Maîtrise de Notre-Dame de Paris.

Benjamin Alard joue régulièrement dans les principaux centres musicaux, en Europe, au Japon ou aux Etats-Unis. Au mois de décembre 2022, il fera ses débuts à la Library of Congress, à Washington DC.

Église Saint-Thomas-de-Cantorbéry rue Louis Pasteur 76130 Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T17:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

