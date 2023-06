Visite libre de l’église Saint-Thomas-de-Cantorbéry Eglise Saint-Thomas-de-Cantorbery Mont-Saint-Aignan, 17 septembre 2023, Mont-Saint-Aignan.

Visite libre de l’église Saint-Thomas-de-Cantorbéry Dimanche 17 septembre, 14h00 Eglise Saint-Thomas-de-Cantorbery

On accède à l’église Saint-Thomas-de-Cantorbery par une petite cour voisine de l’hôpital du Belvédère. Sa construction s’est échelonnée du XIIe au XVe siècle. L’assassinat de l’archevêque de Cantorbery est représenté dans une intéressante série de vitraux réalisés au XIXe siècle par Jules Boulanger. L’élément le plus remarquable est l’orgue du XVIIe siècle, restauré en 2001 par Quoirin, grand spécialiste des orgues historiques, et enchâssé dans un buffet Renaissance au décor sculpté. Des concerts sont régulièrement organisés pour faire entendre ce rare instrument.

Eglise Saint-Thomas-de-Cantorbery Rue Louis Pasteur, 76130 Mont-Saint-Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie 02 35 74 18 70 http://www.montsaintaignan.fr Placée sous le patronage de Thomas Becket, archevêque de Cantorbery, la construction de l’église a été commencée par Henri II, roi d’Angleterre et duc de Normandie. L’église est dotée d’un orgue datant de 1662, entièrement restauré. A coté de l’hôpital du Belvédère Bus n°4, accès bus : lignes F2 et F7 arrêt Foubert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

© SW Gondoin