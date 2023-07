Journées européennes du Patrimoine Église Saint-Thomas-de-Cantorbéry Mont-Saint-Aignan, 17 septembre 2023, Mont-Saint-Aignan.

Voici donc revenu le traditionnel et ô combien important week-end des « Journées européennes du Patrimoine ».

Pour leur 40e édition, les Journées européennes du Patrimoine auront pour thème le Patrimoine vivant. Elles permettront de visiter des lieux de patrimoine, souvent exceptionnellement ouverts pour cette occasion ! Les enfants notamment pourront découvrir ou redécouvrir le patrimoine de leur ville pour en apprendre l’histoire et les spécificités et être ainsi sensibilisés à l’importance de sa protection et de sa valorisation.

Au programme de cette 40ème édition :

Quartier Saint-André : visite commentée (10h, parvis école Berthelot)

Square Andrée-Chédid : balade commentée Les arbres remarquables (15h30)

Cinéma Ariel : visites guidées (14h30 > 17h30) ; à partir de 18h15, dans le cadre du Festival Play It Again : Les films d’hier dans les salles d’aujourd’hui,

Église Saint-Thomas de Cantorbéry, Prieuré Saint-Jacques : entrée libre (14h > 15h30) ; visite théâtralisée “Les contes de la légende dorée” par la compagnie La belle envolée (15h30) ; concert d’orgue par Benjamin Alard, titulaire de l’orgue de St-Louis en l’Île à Paris (17h30)

Patrimoine architectural : visite commentée (15h30, parvis de l’Espace Marc-Sangnier)

Église Saint-Thomas-de-Cantorbéry rue Louis Pasteur 76130 Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie

