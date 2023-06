EN ATTENTE INFOS / Randonnée découverte commentée d’Etoutteville à travers son histoire et son patrimoine Eglise Saint-Thomas de Cantorbéry Étoutteville, 16 septembre 2023, Étoutteville.

EN ATTENTE INFOS / Randonnée découverte commentée d’Etoutteville à travers son histoire et son patrimoine Samedi 16 septembre, 14h00 Eglise Saint-Thomas de Cantorbéry Nombre de places limitées à 20 personnes

Visite commentée des monuments anciens et des lieux historiques d’Etoutteville, à savoir visite de l’Eglise et de la Chapelle Saint Cosme et Saint Damien intérieures et extérieures, de la Motte Féodale et visite extérieure du Château du Plein Bosc, de son colombier et de son parc.

Eglise Saint-Thomas de Cantorbéry Rue du Prieuré, 76190 Etoutteville Étoutteville 76190 Seine-Maritime Normandie 02 35 56 94 69 http://www.etoutteville.com [{« type »: « phone », « value »: « 0235569469 »}, {« type »: « email », « value »: « mairie.etoutteville@wanadoo.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

La motte d’Etoutteville 2019. J. Le Maho. L’une des mieux conservées de la région