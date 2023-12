Rando-patrimoine : Circuit du fond du bois, Beaurepaire Église Saint-Thomas-de-Cantorbery Beaurepaire, 24 mars 2024, Beaurepaire.

Beaurepaire Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 14:00:00

fin : 2024-03-24

Regards sur les paysages de la Côte d’Albâtre – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Au départ de l’église Saint-Thomas-de-Cantorbery, cette randonnée vous emmène à la découverte du bois de Beaurepaire, de vergers et de chaumières typiques du pays de Caux jusqu’à la traversée de Gonneville-la-Mallet où vous pourrez observer l’organisation du centre-bourg qui révèle l’importance et l’ancienneté du marché.

Durée : 4h (12 km) – A partir de 10 ans.

Chaussures de marche et tenue adaptée obligatoire.

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

Église Saint-Thomas-de-Cantorbery

Beaurepaire 76280 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie