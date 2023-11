Célébration du Pardon Eglise Saint-Thomas d’Aquin Paris Catégorie d’Évènement: Paris Célébration du Pardon Eglise Saint-Thomas d’Aquin Paris, 19 décembre 2023, Paris. Célébration du Pardon Mardi 19 décembre, 11h30 Eglise Saint-Thomas d’Aquin Pour tous Célébration du Pardon Confessions individuelles avant Noël par les prêtres de la paroisse. Eglise Saint-Thomas d’Aquin Place saint-Thomas d’Aquin, 75007 Paris Paris 75007 Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-19T11:30:00+01:00 – 2023-12-19T13:30:00+01:00

2023-12-19T11:30:00+01:00 – 2023-12-19T13:30:00+01:00 Pompeo Batoni, Le Retour du fils prodigue, 1773, Vienne, Musée d’histoire de l’art Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Eglise Saint-Thomas d'Aquin Adresse Place saint-Thomas d'Aquin, 75007 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Eglise Saint-Thomas d'Aquin Paris latitude longitude 48.8568;2.327354

Eglise Saint-Thomas d'Aquin Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/