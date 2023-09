Pèlerinage paroissial à Chartres Eglise Saint-Thomas d’Aquin Paris Catégorie d’Évènement: Paris Pèlerinage paroissial à Chartres Eglise Saint-Thomas d’Aquin Paris, 8 octobre 2023, Paris. Pèlerinage paroissial à Chartres Dimanche 8 octobre, 08h00 Eglise Saint-Thomas d’Aquin Participation pour le car et le musée : 15€ Pèlerinage paroissial à Chartres 8h – départ en cars,

9h30 – marche (5 km) pour les volontaires, de Saint-Prest à Chartres.

10h – collation pour les non-marcheurs,

11h – messe à la cathédrale puis visite guidée, pique-nique dans une salle de la Maison-mère des Sœurs de St Paul de Chartres,

14h30 – Visite du Musée du vitrail, ou temps libre,

15h30 – retour à Paris.

Participation du Groupe Scout

N'hésitez pas, il reste encore des places !! Inscription obligatoire, avec une participation de 15€ à : question@eglisesaintthomasdaquin.fr – ou sous enveloppe à l'accueil de l'église avec nom et téléphone. Tracts avec bulletin d'inscription dans les présentoirs de l'église

Eglise Saint-Thomas d'Aquin
Place saint-Thomas d'Aquin, 75007 Paris

Catégorie d'Évènement: Paris

St Martin, vitrail cathédrale de Chartres

