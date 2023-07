Visite de la chapelle Saint-Louis à l’église Saint-Thomas d’Aquin Église Saint-Thomas-d’Aquin Paris Catégorie d’Évènement: Paris Visite de la chapelle Saint-Louis à l’église Saint-Thomas d’Aquin Église Saint-Thomas-d’Aquin Paris, 16 septembre 2023, Paris. Visite de la chapelle Saint-Louis à l’église Saint-Thomas d’Aquin Samedi 16 septembre, 15h00, 16h00 Église Saint-Thomas-d’Aquin Évènement sur inscription, lien de réservation à partir du 4 septembre Au terme de cinq mois de travaux, (re)découvrez la chapelle Saint-Louis et les coulisses de l’opération de restauration grâce à la médiation d’une restauratrice du chantier et d’un conservateur de la Ville de Paris. L’opération, débutée en octobre 2022 et achevée au printemps 2023, avait pour objectif de procéder à une restauration complète des peintures murales du XIXe siècle réalisées par Merry-Joseph Blondel (1781-1853) qui, depuis leur dernière restauration en 1939, s’étaient beaucoup encrassées et dégradées. La structure du retable et les frises décoratives ont également bénéficié du travail des restaurateurs. Ouverture des inscriptions le 4 septembre prochain. LES PLACES ÉTANT LIMITÉES, MERCI DE VOUS DÉSINSCRIRE SI VOUS NE POUVEZ FINALEMENT PAS ASSURER VOTRE PRÉSENCE À L’ÉVÉNEMENT. Église Saint-Thomas-d’Aquin Place Saint-Thomas-d’Aquin 75007 Paris Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France 01 42 22 59 74 http://www.eglisesaintthomasdaquin.fr Église de l’ancien couvent du noviciat des Dominicains construite par Pierre Bullet à la fin du XVIIe siècle, devenue église paroissiale après la Révolution de 1789. Nombreux tableaux dont un de Guerchin ainsi que des peintures murales de Merry-Joseph Blondel sans oublier le plafond de la chapelle Saint-Louis peint par Lemoine et des tableaux du frère André : Saint Louis recevant la couronne d’épines des mains de l’archevêque de Sens. M12 Rue du Bac, M4 St-Germain-des-Prés, M10, M12 Sèvres-Babylone Bus 63, 84, 68, 69,94 RER C Musée d’Orsay, bus 83 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:45:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:45:00+02:00 © Jean-Marc Moser/Ville de Paris Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Église Saint-Thomas-d'Aquin Adresse Place Saint-Thomas-d'Aquin 75007 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Église Saint-Thomas-d'Aquin Paris

