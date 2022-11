Marché de Noël Eglise Saint-Thomas d’Aquin Paris Catégorie d’évènement: Paris

Marché de Noël Eglise Saint-Thomas d’Aquin, 2 décembre 2022, Paris. Marché de Noël 2 – 4 décembre Eglise Saint-Thomas d’Aquin 2,3 et 4 décembre Eglise Saint-Thomas d’Aquin Place saint-Thomas d’Aquin, 75007 Paris Paris 75007 Paris Île-de-France Brocante, livres, BD, CD, vinyles, produits régionaux, confitures, chocolats, bonbons, bijoux, jouets, vêtements… Salon de thé et bar à vin ! Samedi 3 décembre de 18h à 20h30, apéro-bar à vins

Dimanche 4, à 12h, apéritif offert après la messe de 11h et repas amical sur inscription Des bulletins d’inscriptions au déjeuner du dimanche 4 décembre sont disponibles dans les présentoirs. Les Journées d’amitié permettent un temps de rencontre et de partage entre paroissiens et amis de la paroisse ainsi qu’un apport pour le financement des activités et des charges paroissiales. Venez nombreux, invitez vos amis !

Des tickets de tombola vous sont proposés à la sortie des messes !

