L’Association Brageac Saint Côme et Saint Damien organise un concert éclairé à la bougie avec le groupe Alter Duo composé de Jean-Baptiste Mathulin pianiste et de Julien Mathias contrebassiste. Ils interpréteront des œuvres de Saint Saens, Fryba,Massenet, De Falla, Chopin, Mozart, et bien d’autres…

Les billets seront en vente à l’office de tourisme de Salers et de Pleaux, vous pourrez également acheter les billets sur place dans la limite des places disponibles. Tarif : 12€ la place

abrageac@outlook.fr
07 78 77 34 26
Eglise Saint Thibaud
15700 BRAGEAC

