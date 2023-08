Visitez une église romane du XIIème siècle Église Saint-Theodulphe Villers-aux-Nœuds Catégories d’Évènement: Marne

Villers-aux-Nœuds Visitez une église romane du XIIème siècle Église Saint-Theodulphe Villers-aux-Nœuds, 16 septembre 2023, Villers-aux-Nœuds. Visitez une église romane du XIIème siècle 16 et 17 septembre Église Saint-Theodulphe Entrée libre Découvrez une église de style roman datant du XIIème siecle. Découverte en visite libre. Église Saint-Theodulphe Rue de l’église 51500 Villers-aux-Noeuds Villers-aux-Nœuds 51500 Marne Grand Est L’église de Villers-aux-Nœuds est une église romane construite au XIIIème siècle, dédiée à Saint-Théodule et située dans la Marne. L’église est dédiée à Théodulf d’Orléans. De style roman, elle est classée aux monuments historiques1 depuis 1920. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

