Concert de musique sacrée romantique Eglise Saint Symphorien, 18 mars 2023, Versailles. Concert de musique sacrée romantique Samedi 18 mars, 20h30 Eglise Saint Symphorien

Tarif plein, 18 €, tarif réduit (étudiants, chômeurs) 12 € ; gratuit – de 15 ans

Par le Chœur de Chambre de Versailles Eglise Saint Symphorien 1, place Saint Symphorien à Versailles Saint-Louis Versailles 78000 Yvelines Île-de-France Le Chœur de Chambre de Versailles vous propose son nouveau programme de musique sacrée romantique avec le requiem pour Mignon de Schumann et œuvres de Schubert, Brahms et Mendelssohn.

Concert avec orchestre de chambre, piano et solistes.

Direction: Béatrice Malleret

Piano: Pia Värri

Premier violon: Elton Majollari

Solistes des Conservatoires de musique de Rueil et Boulogne

En vente sur choeurdechambreversa.free.fr

2023-03-18T20:30:00+01:00

2023-03-18T22:00:00+01:00

