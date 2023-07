Visite libre Église Saint-Symphorien Tours, 16 septembre 2023, Tours.

Visite libre 16 et 17 septembre Église Saint-Symphorien

Visite de l’église, quartier Paul Bert.

Église Saint-Symphorien 6 rue du Nouveau-Calvaire, 37100 Tours Tours 37100 Paul Bert Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 41 65 63 L’église présente plusieurs périodes de construction aux XIIe, XVe et XVIe siècles. L’édifice primitif était du Ve siècle mais celui-ci a été brûlé et pillé par les invasions normandes en 853 et 903. Le portail de style Renaissance, daté de 1567, est remarquable.

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

DR