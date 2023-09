Cet évènement est passé Visite commentée Église Saint-Symphorien Morogues Catégories d’Évènement: Cher

Morogues Visite commentée Église Saint-Symphorien Morogues, 16 septembre 2023, Morogues. Visite commentée 16 et 17 septembre Église Saint-Symphorien entrée libre Visite commentée de l’église récemment restaurée. Outre son architecture, l’église paroissiale de Morogues est remarquable pour son mobilier, entre autres pour quelques objets (banc d’oeuvre, Christ en croix, statues…) probablement issus de la Sainte-Chapelle de Bourges et témoignant de la l’essor artistique en vigueur dans le Berry vers la fin du XIVe et du XVe siècle. Église Saint-Symphorien Le Bourg 18220 Morogues Morogues 18220 Cher Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Association Morogues au fil du temps

