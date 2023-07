Visite libre Église Saint-Symphorien Larçay, 17 septembre 2023, Larçay.

Visite libre Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 Église Saint-Symphorien Entrée libre

Érigée à partir du XIe siècle, l’église est reconstruite du XVe au XIXe siècle. Trois peintures murales du XVIIe siècle sont à observer à l’intérieur de l’édifice.

Église Saint-Symphorien Rue du 8-Mai-1945 37270 Larçay Larçay 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 45 86 00 http://www.ville-larcay.fr L’église de Larçay était probablement une des premières églises fondées en Touraine. On peut supposer qu’il y avait une église dès le Ve siècle à Larçay. Hormis la base du clocher datant du XIIe siècle, l’édifice a été reconstruit et restauré entre le XVe et le XIXe siècle. L’église recèle deux fragments de vitraux du XVIe siècle classés monuments historiques et trois tableaux du XVIIe siècle (dont l’un sur bois) inscrits au titre des monuments historiques. Les autres vitraux ont été réalisés par le maître-verrier tourangeau Julien-Léopold Lobin entre 1852 et 1878.

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Mairie de Larçay