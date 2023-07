Visite libre Eglise Saint-Symphorien Genouilly, 16 septembre 2023, Genouilly.

Visite libre 16 et 17 septembre Eglise Saint-Symphorien entrée libre

A chaque visiteur il est remis une fiche décrivant le site et des photos d’objets à rechercher comme un jeu de piste. Ensuite un guide commente les principaux points remaquables que sont les chapiteaux, les modillons, les vitraux classés M.H. et un magnifique cénotaphe.

Eglise Saint-Symphorien Rue du Bas-Bourg 18310 Genouilly Genouilly 18310 Cher Centre-Val de Loire https://saint-symphorien-genouilly.asso-web.com La nef et chœur datent du dernier quart du XIIe siècle. La tour-clocher est du XIIIe siècle et son rez-de-chaussée forme porche. Les chapelles flanquant le chœur ont été construites au XVIe siècle. Enfin, les vitraux commandés pour Claude Ier de La Châtre et Anne Robertet, sa femme, sont datés de 1536.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00