Exposition de vêtements religieux 16 et 17 septembre Église Saint-Symphorien Gratuit. Entrée libre. Visite libre de l'exposition de vêtements religieux réalisée par le l'ACLA en collaboration avec la paroisse. Commentaire possible sur place. Église Saint-Symphorien 17-23 place du Maréchal Turenne, 33350 Castillon-la-Bataille Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine Église tridentine, de style jésuite romain, construite entre 1741 et 1746.

