Église Saint-Symphorien, Tours (37) église saint symhorien tours, 28 juin 2023, Tours.

Église Saint-Symphorien, Tours (37) Mercredi 28 juin, 20h00 église saint symhorien tours Entrée libre

Venez découvrir la belle église Saint-Symphorien lors de La Nuit des glises 2023

Au programme un concert d’orgue de 20h à 21h avec des pièces de Bach, Vierne et Franck.

De 21h-22h30, une alternance de chants et théâtre sur la vie de Jeanne d’Arc et le livret Vermeil de Montserrat.

église saint symhorien tours place paul bert, tours Tours 37100 Paul Bert Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 47 54 46 19 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-28T20:00:00+02:00 – 2023-06-28T22:30:00+02:00

Tours 37

