Journées européeenes du patrimoine 2023 – Ouverture des églises Eglise Saint-Sylvestre Sainte-Colome, 17 septembre 2023, Sainte-Colome.

Sainte-Colome,Pyrénées-Atlantiques

XVIème – Classée Monument Historique.

Située sur le « Cami dou Seignou » et chemin de Saint-Jacques, l’église, de dimensions réduites, a été terminée vers 1520. Le portail d’entrée est de style flamboyant sculpté dans le marbre et le grès. Nef unique avec chevet polygonal, fenêtres aux étroites lancettes caractéristiques du gothique méridional. Certaines représentations sont liées au chemin de Saint-Jacques (Sainte Madeleine). L’église est entourée de maisons anciennes à la décoration raffinée et est ornée de clefs sur les linteaux et arcatures..

Sainte-Colome 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



16th century – Listed as a Historic Monument.

Situated on the Cami dou Seignou and Chemin de Saint-Jacques, this small church was completed around 1520, with a flamboyant entrance portal carved in marble and sandstone. Single nave with polygonal chevet, narrow lancet windows characteristic of the Southern Gothic style. Some representations are linked to the Way of St. James (Sainte Madeleine). The church is surrounded by old houses of refined decoration, with keys on lintels and arches.

Siglo XVI – Declarada Monumento Histórico.

Situada en el Cami dou Seignou y el Chemin de Saint-Jacques, esta pequeña iglesia fue terminada hacia 1520, con un flamante portal de entrada tallado en mármol y arenisca. Tiene una sola nave con ábside poligonal y estrechas ventanas ojivales típicas del estilo gótico meridional. Algunas representaciones están relacionadas con la peregrinación a Santiago de Compostela (Sainte Madeleine). La iglesia está rodeada de casas antiguas con refinada decoración y está adornada con llaves en los dinteles y arcos.

XVI. Jahrhundert – Als historisches Monument klassifiziert.

Die an der « Cami dou Seignou » und dem Jakobsweg gelegene Kirche mit geringen Ausmaßen wurde um 1520 fertiggestellt. Das Eingangsportal ist im Flamboyantstil aus Marmor und Sandstein gemeißelt. Einschiffig mit polygonalem Kopfende, Fenster mit schmalen Lanzetten, die für die südliche Gotik charakteristisch sind. Einige Darstellungen stehen im Zusammenhang mit dem Jakobsweg (Sainte Madeleine). Die Kirche ist von alten Häusern mit raffinierter Dekoration umgeben und mit Schlüsseln auf den Türstürzen und Arkaden verziert.

