Principal attrait patrimonial d'envergure, l'église classée de Saint-Sauvant doit son nom à saint Sylvain, prêtre envoyé en Gaule par saint Pierre. Église prieurale, elle fut rattachée à l'abbaye de Celle-sur-Belle en 1121. Plusieurs rénovations ont transformé l'aspect roman de l'édifice, aux XIIIe et XVe siècles. De nombreux sarcophages mérovingiens autour de l'église et de la mairie témoignent de la présence d'une communauté chrétienne dès le Ve siècle.

