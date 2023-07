Visite libre de l’église de Mairé Église Saint-Sylvain Mairé Catégories d’Évènement: Mairé

Vienne Visite libre de l’église de Mairé Église Saint-Sylvain Mairé, 16 septembre 2023, Mairé. Visite libre de l’église de Mairé 16 et 17 septembre Église Saint-Sylvain Gratuit. Entrée libre. Venez profitez, dans le cadre d’une visite libre, de l’église de Mairé lors d’un circuit patrimonial. Un dépliant sera mis à disposition dans les distributeurs en libre service et des panneaux illustrés du petit patrimoine seront présentés le long du parcours. Église Saint-Sylvain 4 place de l’église, 86270 Mairé Mairé 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine L’église est du XIIe siècle, mais a été remaniée au cours des âges, au XVe et surtout au XIXe siècle, car elle était en mauvais état après la Révolution. Le curé célébrait alors dans la ferme de Chezeaux. Elle a été agrandie à la fin de ce siècle. On trouve encore sous l’autel les fondations de l’abside romane. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

