Concert de l’Orchestre régional de Normandie : Europe baroque église Saint Sulpice Saint-Vigor-le-Grand, 16 septembre 2023, Saint-Vigor-le-Grand.

Saint-Vigor-le-Grand,Calvados

Ce programme est l’occasion d’un véritable voyage musical à travers l’Europe baroque des XVIIe et XVIIIe siècles. Jean-Sébastien Bach et l’un de ses fils, Jean-Chrétien Bach, ont indéniablement marqué l’histoire de la musique et leur influence demeure immense. Mais les contemporains de Bach père ont déployé aussi à travers l’Europe des trésors d’inventivité et de raffinement.

Couperin développe un style à la française avec ses concerts royaux joués pour Louis XIV et sa cour. De l’autre côté de la Manche, Purcell a su innover pour créer une identité propre à la musique baroque anglaise. C’est au Portugal et en Espagne que le talent de l’italien Scarlatti, l’un des compositeurs majeurs de l’époque baroque, s’est épanoui.

En Italie, la musique baroque s’exprime avec faste grâce au talent de Vivaldi dont les oeuvres reflètent l’atmosphère enjouée de la Venise du début du XVIIIe..

2023-09-16 20:00:00 fin : 2023-09-16 21:00:00. .

église Saint Sulpice rue de la chapelle

Saint-Vigor-le-Grand 14400 Calvados Normandie



This program takes you on a musical journey through Baroque Europe in the 17th and 18th centuries. Johann Sebastian Bach and one of his sons, Johann Christian Bach, undeniably left their mark on the history of music, and their influence remains immense. But Bach’s contemporaries also displayed a wealth of inventiveness and refinement throughout Europe.

Couperin developed a ?à la française? style with his royal concerts played for Louis XIV and his court. On the other side of the Channel, Purcell innovated to create an identity for English Baroque music. It was in Portugal and Spain that the talent of the Italian Scarlatti, one of the major composers of the Baroque era, flourished.

In Italy, Baroque music was expressed with splendor thanks to the talent of Vivaldi, whose works reflect the playful atmosphere of early 18th-century Venice.

Este programa le lleva en un viaje musical a través de la Europa barroca de los siglos XVII y XVIII. Johann Sebastian Bach y uno de sus hijos, Johann Christian Bach, dejaron innegablemente su huella en la historia de la música, y su influencia sigue siendo inmensa. Pero los contemporáneos de Bach también hicieron gala de una gran inventiva y refinamiento en toda Europa.

Couperin desarrolló un « estilo francés » con sus conciertos reales para Luis XIV y su corte. Al otro lado del Canal de la Mancha, Purcell innovó para crear una identidad para la música barroca inglesa. Fue en Portugal y España donde floreció el talento del italiano Scarlatti, uno de los principales compositores del Barroco.

En Italia, la música barroca se expresó con esplendor gracias al talento de Vivaldi, cuyas obras reflejan el ambiente lúdico de la Venecia de principios del siglo XVIII.

Dieses Programm bietet die Gelegenheit zu einer wahren musikalischen Reise durch das barocke Europa des 17. und 18. Jahrhunderts. Johann Sebastian Bach und einer seiner Söhne, Johann Christian Bach, haben die Musikgeschichte zweifellos geprägt, und ihr Einfluss ist nach wie vor immens. Aber auch die Zeitgenossen von Bach senior entfalteten in ganz Europa Schätze des Erfindungsreichtums und der Raffinesse.

Couperin entwickelte einen « französischen » Stil mit seinen königlichen Konzerten, die er für Ludwig XIV. und seinen Hof spielte. Auf der anderen Seite des Ärmelkanals schuf Purcell mit seinen Innovationen eine eigene Identität für die englische Barockmusik. In Portugal und Spanien blühte das Talent des Italieners Scarlatti, eines der wichtigsten Komponisten des Barock, auf.

In Italien kam die Barockmusik dank Vivaldis Talent prächtig zum Ausdruck, dessen Werke die heitere Atmosphäre des Venedigs zu Beginn des 18.

Mise à jour le 2023-09-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité