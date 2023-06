Visite libre de l’église Saint-Sulpice Église Saint-Sulpice Saint-Vigor-le-Grand, 16 septembre 2023, Saint-Vigor-le-Grand.

Visite libre de l’église Saint-Sulpice Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Église Saint-Sulpice entrée libre

visite libre de l’église Saint-Sulpice classée (autel, retable, tabernacle, statue de Saint-Sulpice et de Saint-Vigor)

Église Saint-Sulpice Hameau de Saint-Sulpice, 14400 Saint-Vigor-le-Grand Saint-Vigor-le-Grand 14663 Calvados Normandie 02 31 92 10 23 http://saintvigorlegrand.fr/ Construite au XIe siècle, l’église possède un chœur du XIIIe et un clocher-peigne. Elle abrite un mobilier ancien remarquable, notamment un retable classé en pierre peint en faux marbre et doré avec quatre colonnes torses détachées datant du second tiers du XVIIe siècle. Un autel et tabernacle du XVIIIe (flanqué de deux petites toiles figurant l’Annonciation du XVIIe), des statues en pierre polychrome de Saint-Vigor et de Sulpice des XVe-XVIe, des bancs et un confessionnal du XVIIIe siècle. L’itinéraire sera fléché à compter du boulevard.

église retable

© mairie de Saint-Vigor le Grand