SANKTA LUCIA – NOËL SUÉDOIS Mardi 5 décembre, 20h30 Eglise Saint-Sulpice TARIFS

Catégorie 1 : 40 € (pas de réduction)

Catégorie 2 : 25 € et 15 €

Tarif réduit : -26 ans et demandeurs d’emploi sur justificatif

Exonérés : Enfants de – 12 ans

La Sainte-Lucie (Sankta Lucia en suédois, mais communément appelée Lucia) est une fête célébrée le 13 décembre en l’honneur de Sainte Lucie de Syracuse. Elle marque, avec l’Avent, le début de la saison de Noël. C’était traditionnellement une fête importante dans toute la Chrétienté occidentale, qui est aujourd’hui célébrée surtout en Scandinavie et en Europe méridionale, particulièrement en Suède.

C’est donc l’occasion pour la Maîtrise Notre-Dame de Paris de rendre hommage et de célébrer la Suède et son répertoire choral d’une grande richesse.

Lucie est un prénom venant du latin lux, lucis, désignant la lumière, et la lumière sera à l’honneur lors de cette soirée qui nous préparera à la venue de Noël.

Eglise Saint-Sulpice Place Saint-Sulpice, 75006 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T20:30:00+01:00 – 2023-12-05T22:00:00+01:00

