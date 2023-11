Nuit de prière de l’association “Pour l’unité du monde par l’Église catholique” Église Saint-Sulpice Paris Catégorie d’Évènement: Paris Nuit de prière de l’association “Pour l’unité du monde par l’Église catholique” Église Saint-Sulpice Paris, 2 décembre 2023, Paris. Nuit de prière de l’association “Pour l’unité du monde par l’Église catholique” Samedi 2 décembre, 21h00 Église Saint-Sulpice Au cours de la nuit s’enchaîneront : 21h Concert spirituel & chapelet médité 22h30 Messe solennelle

0h30 Heure sainte et Complies chantées

1h30 Pause/adoration

2h30 Chapelet

05h Messe Église Saint-Sulpice Place Saint-Sulpice, 75006 Paris

Pour l'unité du monde par l'Église catholique

