Visite libre de l’église Saint-Sulpice Église Saint-Sulpice Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite libre de l’église Saint-Sulpice 16 et 17 septembre Église Saint-Sulpice

Entrée libre et accueil des visiteurs en dehors des offices du dimanche matin.

Dépliant visite en 8 langues. Audio-guide sur smartphone « Les Pierres parlent »

Église Saint-Sulpice Place Saint-Sulpice 75006 Paris Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France 01 42 34 59 98 http://pss75.fr/saint-sulpice-paris Élément emblématique de l’urbanisation rapide du territoire rural ayant entouré l’abbaye de Saint-Germain, justement appelée « des Prés ». La plus vaste église de Paris et l’une des plus célèbres. Construite à partir de 1646 à l’emplacement d’un petit sanctuaire médiéval à l’instigation de Jean-Jacques Olier, ami de Vincent de Paul, maître de l’École française de spiritualité, fondateur du séminaire et de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. Magnifique architecture classique reprenant surtout, pour l’intérieur, les plans de Daniel Gittard, datés de 1660, et pour la façade, plus tardive, ceux de Servandoni et de Chalgrin (tour de gauche, la plus haute de Paris avant la tour Eiffel, l’autre restant inachevée). Nombreuses œuvres d’art marquantes, en particulier les sculptures de plusieurs artistes majeurs du XVIIIe siècle, des peintures du XVIIe et du XIXe siècles (Noël Hallé, J.B. Pierre, Delacroix…). Beaux exemples d’art décoratif (boiseries, bronze doré, décor de la chapelle de la Vierge). Orgues de Cavaillé-Coll réputés. Curieux gnomon astronomique. M4 Saint-Sulpice, M10 Mabillon, M10, M12 Sèvres-Babylone Bus 39, 58, 63, 70, 87, 89, 95, 96

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:30:00+02:00