Concert de Noël Eglise Saint-Sulpice, 23 décembre 2022, Paris. Concert de Noël Vendredi 23 décembre, 20h30 Eglise Saint-Sulpice

La Maîtrise Notre-Dame au grand complet et Daniel Roth, organiste titulaire du Grand Orgue de Saint-Sulpice vous offrent un moment musical qui va nous faire entrer dans la joie de la Nativité. Eglise Saint-Sulpice Place Saint-Sulpice, 75006 Paris Paris 6e Arrondissement Paris 75006 Paris Île-de-France PROGRAMME​ Grand orgue

Traditionnel, Douce nuit

John Rutter (*1945), Candlelight

Traditionnel, Guillot prends ton tambourin

Mykola Leontovytch (1877-1921), Shchedryk

Traditionnel, Arrangement Andy Beck (*1986), Sleigh ride

John Rutter (*1945), For the beauty of the earth

Alwin M. Schronen (*1965), Entre le bœuf et l’âne gris

Arrangement Yves Castagnet (*1964), Venez divin Messie

Georg Friedrich Händel (1685-1759), Le Messie (extraits)

Arrangement René Blin (1884-1951), Les anges dans nos campagnes

Georg Friedrich Händel (1685-1759), Le Messie (extrait)

Arrangement Yves Castagnet (*1964), Il est né le divin enfant Entrée sur réservation.

