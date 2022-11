153e Nuit de prière de l’association « Pour l’unité du monde par l’Église catholique » Église Saint-Sulpice Paris Catégorie d’évènement: Paris

153e Nuit de prière de l'association « Pour l'unité du monde par l'Église catholique »
26 et 27 novembre 2022
Église Saint-Sulpice, Place Saint-Sulpice, 75006 Paris

Avec Marie, L'Immaculée, ouvrons le temps de L'Avent

Au cours de la nuit s'enchaineront

*21h : Concert spirituel,

*21h30 : chapelet médité et chants,

* 22h30 : Messe en l’honneur de la Vierge Marie, * Oh30 : du Saint Sacrement, Complies, Exposition

*1h30 : Pause Adoration silencieuse,

*2h30 : Chapelet pour les âmes du purgatoire, 3h15 : Procession aux flambeaux sur l’hymne acathiste à la Mère de Dieu,

*4h : Laudes chantées, Prière d’intercession, Salut du Saint-Sacrement,

*5h : Messe du 1er dimanche de l’Avent,

* 6h30 : fin de la Nuit

