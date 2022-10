Centenaire de la mort du Bienheureux Charles d’Autriche Église Saint-Sulpice Paris Catégorie d’évènement: Paris

Centenaire de la mort du Bienheureux Charles d’Autriche Église Saint-Sulpice, 15 octobre 2022, Paris. Centenaire de la mort du Bienheureux Charles d’Autriche Samedi 15 octobre, 10h00 Église Saint-Sulpice 10h : messe à Saint-Sulpice célébrée par Mgr de Germiny – 14h à 18h : colloque à l’Institut Catholique de Paris « Charles et Zita de Habsbourg, un destin chrétien ». Église Saint-Sulpice Place Saint-Sulpice, 75006 Paris Quartier de l’Odéon Paris 75006 Île-de-France [{« link »: « mailto:forumcharlesetzita@gmail.com »}] Samedi 15 octobre 2022

Inscriptions : forumcharlesetzita@gmail.com

