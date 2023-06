Église Saint-Sulpice, Nibelle (45) Eglise Saint Sulpice Nibelle Nibelle Catégories d’Évènement: Loiret

Nibelle Église Saint-Sulpice, Nibelle (45) Eglise Saint Sulpice Nibelle, 30 juin 2023, Nibelle. Église Saint-Sulpice, Nibelle (45) 30 juin – 2 juillet Eglise Saint Sulpice Entrée libre Le peintre André Contensaux restaure les fresques d’églises dans les Pyrénnées et le Tarn, sa proximité avec ces fresques romanes, gothiques ou baroques lui a inspiré une série de tableaux à l’huile sur toile sur le thème des anges musiciens.

Une exposition de ses oeuvres au sein de l’église de Nibelle aura lieu, une personne sera là pour vous accueillir et commenter les tableaux. Eglise Saint Sulpice rue Saint Sauveur, Nibelle 45340 Nibelle 45340 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 33 75 58 »}, {« type »: « email », « value »: « be.ramet@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T10:00:00+02:00 – 2023-06-30T18:00:00+02:00

2023-07-02T10:00:00+02:00 – 2023-07-02T18:00:00+02:00 exposition peinture Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Nibelle Autres Lieu Eglise Saint Sulpice Adresse rue Saint Sauveur, Nibelle 45340 Ville Nibelle Departement Loiret Age min 1 Age max 99 Lieu Ville Eglise Saint Sulpice Nibelle

Eglise Saint Sulpice Nibelle Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nibelle/

Église Saint-Sulpice, Nibelle (45) Eglise Saint Sulpice Nibelle 2023-06-30 was last modified: by Église Saint-Sulpice, Nibelle (45) Eglise Saint Sulpice Nibelle Eglise Saint Sulpice Nibelle 30 juin 2023