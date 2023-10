Récital : Le romantisme, ombres et lumières ! Eglise Saint-Sulpice Le Bugue Catégories d’Évènement: Dordogne

Le Bugue Récital : Le romantisme, ombres et lumières ! Eglise Saint-Sulpice Le Bugue, 19 novembre 2023, Le Bugue. Le Bugue,Dordogne Denys Zarubaïko, pianiste ukrainien, jeune talent de l’Académie Ravel. Réservation en ligne.

Eglise Saint-Sulpice

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Denys Zarubaïko, Ukrainian pianist, young talent from the Académie Ravel. Online booking Denys Zarubaïko, pianista ucraniano y joven talento de la Académie Ravel. Reserva en línea Denys Zarubaïko, ukrainischer Pianist, junges Talent der Ravel-Akademie. Online-Reservierung Mise à jour le 2023-10-26 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Le Bugue Autres Lieu Eglise Saint-Sulpice Adresse Eglise Saint-Sulpice Ville Le Bugue Departement Dordogne Lieu Ville Eglise Saint-Sulpice Le Bugue latitude longitude 44.9205618;0.9268355

