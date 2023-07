Visite de la Chapelle Saint-Sébastien et son Gisant Eglise Saint Sulpice Huppy Catégories d’Évènement: Huppy

Somme Visite de la Chapelle Saint-Sébastien et son Gisant Eglise Saint Sulpice Huppy, 16 septembre 2023, Huppy. Visite de la Chapelle Saint-Sébastien et son Gisant 16 et 17 septembre Eglise Saint Sulpice Visite guidée et commentée Découvrez le Gisant du début du XVIe siécle et classé monument historique dans la chapelle Saint-Sébastien de Huppy.

Visite commentée des origines religieuses du gisant par les membres de l’ASPACHuppy. Eglise Saint Sulpice Rue des moulins Huppy 80140 Huppy 80140 Somme Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 @ASPACHuppy Détails Catégories d’Évènement: Huppy, Somme Autres Lieu Eglise Saint Sulpice Adresse Rue des moulins Huppy 80140 Ville Huppy Departement Somme Age max 99 Lieu Ville Eglise Saint Sulpice Huppy

Eglise Saint Sulpice Huppy Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/huppy/