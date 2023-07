Visites libre et guidée Eglise de Chars Église Saint-Sulpice Chars Catégories d’Évènement: Chars

Val-d'Oise Visites libre et guidée Eglise de Chars Église Saint-Sulpice Chars, 16 septembre 2023, Chars. Visites libre et guidée Eglise de Chars 16 et 17 septembre Église Saint-Sulpice A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, les visiteurs sont accueillis pour une visite libre ou un voyage guidé entre l’art roman et le gothique. Les plus jeunes ne sont pas oubliés puisqu’un jeu-parcours-découverte de la statuaire de l’église leur est proposé pendant la visite. Église Saint-Sulpice Rue de l’Église 95750 Chars Chars 95750 Val-d’Oise Île-de-France 01 30 39 68 84 http://www.ot-vexincentre.com Édifiée au XIIe siècle, l’église Saint-Sulpice arbore plusieurs styles : roman à l’extérieur, gothique, gothique flamboyant, Renaissance… L’église est classée au titre des Monuments historiques en 1912 et devient une « mini » cathédrale des villages ruraux. En effet, le chœur est élevé en 4 étages, concept qui n’existe que dans 5 autres églises françaises. Cette architecture préfigure le style des cathédrales gothiques comme Notre-Dame de Paris. gare ligne Paris St Lazare Gisors Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

