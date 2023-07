Exposition de vêtements sacerdotaux dans la sacristie de l’église de Chars Église Saint-Sulpice Chars Catégories d’Évènement: Chars

Dans la sacristie de l’église Saint-Sulpice de Chars, pour la première fois ouverte au public, une exposition de vêtements sacerdotaux est proposée aux visiteurs. Église Saint-Sulpice Rue de l’Église 95750 Chars Chars 95750 Val-d’Oise Île-de-France 01 30 39 68 84 http://www.ot-vexincentre.com Édifiée au XIIe siècle, l’église Saint-Sulpice arbore plusieurs styles : roman à l’extérieur, gothique, gothique flamboyant, Renaissance… L’église est classée au titre des Monuments historiques en 1912 et devient une « mini » cathédrale des villages ruraux. En effet, le chœur est élevé en 4 étages, concept qui n’existe que dans 5 autres églises françaises. Cette architecture préfigure le style des cathédrales gothiques comme Notre-Dame de Paris. gare ligne Paris St Lazare Gisors Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

