Concert de musique classique Eglise Saint-Sulpice Bailly-aux-Forges, 2 décembre 2023, Bailly-aux-Forges.

Concert de musique classique Samedi 2 décembre, 20h30 Eglise Saint-Sulpice Participation libre

Concert autour de Vivaldi et Haendel : Cto Grosso de Haendel op. 6 n°12, Nuit de Noël de Corelli, Cto pour flûte n°5 de Vivaldi, Cto grosso Estro Armonico de Vivaldi, Cto pour flûte « Tempesta di Mare » de Vivaldi, Canon de Pachelbel

Eglise Saint-Sulpice 2, Grande rue – Bailly Bailly-aux-Forges 52130 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.expression-nouvelle.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0624526538 »}, {« type »: « email », « value »: « ensemble-instrumental@expression-nouvelle.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-02T22:00:00+01:00

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-02T22:00:00+01:00