Exposition d’images de dévotion Église Saint-Sulpice Abzac, 16 septembre 2023, Abzac.

Exposition d’images de dévotion 16 et 17 septembre Église Saint-Sulpice Gratuit. Entrée libre.

Pour clôturer la période septennale des Ostensions Limousines, venez visiter une exposition d’images de dévotion du XIXe et début du XXe siècle, le samedi de 10h à 20h30 et le dimanche de 10h à 16h.

Au sein de cette exposition, une vidéo-conférence sur l’histoire des reliques d’Abzac sera présentée, le samedi 16/09 à 19h, par Geneviève Guttin, Premier Bayle de la Confrérie des Saints Lucius et Emérite d’Abzac.

Initialement, ces images étaient surtout imprimées en Belgique et en Allemagne. Au cours du XIXe siècle, la production d’images pieuses se déplace et prend progressivement un aspect réellement industriel en France, qui, pendant deux siècles, sera le centre incontesté de cette activité. La collection comprend des images produites principalement en France, mais également dans d’autres pays européens, et même quelques peintures sur soie provenant de Chine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

©Eric Hallam