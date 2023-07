Visite commentée Église Saint-Simon-Saint-Jude Thenay Catégories d’Évènement: Indre

Visite commentée Samedi 16 septembre, 14h00 Église Saint-Simon-Saint-Jude Chapiteaux, animaux, musiciens, statues et stalles restaurées. Église Saint-Simon-Saint-Jude Rue Jean-Dupuy 36800 Thenay Thenay 36800 Indre Centre-Val de Loire Église des XIIe et XIIIe siècles. Chapiteaux « les animaux musiciens », statues restaurées, stalles du XVIIIe siècle restaurées.

