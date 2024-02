Que ma joie demeure – Les Tubes de JS Bach Eglise Saint Similien Nantes, samedi 13 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-13 20:30 – 22:00

Gratuit : non Tarif plein : 12 €Tarif réduit (- 18 ans, étudiant, chômeur, PMR) : 6 €Gratuit pour les enfants de moins 12 ans Billetterie : laquerelledesbouffons.com

Les tubes du génie baroque : un florilège des œuvres les plus célèbres de Jean-Sébastien Bach. Concerto Brandebourgeois n°3, Suite Orchestrale n°2, Air sur la corde de sol, Suite pour violoncelle n°1, Partita pour flûte, extraits de l’Offrande Musicale… Par la Querelle des Bouffons, choeurs et orchestre

Eglise Saint Similien Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

02 40 20 30 34 0749765888 http://www.laquerelledesbouffons.com