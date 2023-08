Balade racontée « Des rumeurs aux procès » Église Saint-Siméon-Le-Stylite Gourdon, 16 septembre 2023, Gourdon.

Balade racontée « Des rumeurs aux procès » Samedi 16 septembre, 15h00 Église Saint-Siméon-Le-Stylite Gratuit. Entrée libre.

Au cours d’un parcours dans la ville, des bénévoles de l’association Héritages du Sénéchal racontent et mettent en scène l’histoire de la ville. Vous pourrez notamment y apprendre l’histoire du faubourg Saint-Siméon, de la fondation du prieuré du Mont-Saint-Jean, du passage d’un inquisiteur en 1241 et de la prise de Gourdon par une armée protestante lors des guerres de Religion, ou encore découvrir l’histoire du vol des barreaux des fenêtres du château de Gourdon. Toutes ces histoires, parfaitement authentiques, sont tirées de l’étude des archives anciennes de la ville par Max Aussel et des bénévoles de l’association.

Église Saint-Siméon-Le-Stylite Place Chapou, 46300 Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie L’église Saint-Siméon-le-Stylite, ou Saint-Siméon-de-la-Capelle, ancienne église médiévale hospitalière, a été entièrement reconstruite dans un harmonieux style néo-roman en 1902.

Éclairée d’un beau programme de vitraux hagiographiques de Gustave-Pierre Dagrand (1903), l’église Saint-Siméon se pare de l’ancienne chaire à prêcher de l’église Notre-Dame des Cordeliers.

Cette chaire, œuvre éminente des sculpteurs gourdonnais Tournié (fin XVIIe siècle) est classée au titre des Monuments historiques. Elle figure les mystères de la vie de saint François d’Assise.

