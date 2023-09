Journées Patrimoine : conférence sur la clé de voute retrouvée et concert Eglise Saint-Silvain-Montaigut, 23 septembre 2023, Saint-Silvain-Montaigut.

Saint-Silvain-Montaigut,Creuse

Conférence par Jean-Michel Monnet Quelet et ensuite concert par l’Ensemble vocal de Guéret.

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . .

Eglise

Saint-Silvain-Montaigut 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Lecture by Jean-Michel Monnet Quelet followed by a concert by the Ensemble vocal de Guéret

Conferencia de Jean-Michel Monnet Quelet seguida de un concierto del Ensemble vocal de Guéret

Vortrag von Jean-Michel Monnet Quelet und anschließend Konzert mit dem Vokalensemble von Guéret

Mise à jour le 2023-09-11 par OT Grand Guéret