Journées Patrimoine : soirée contes et mystères du village Eglise Saint-Silvain-Montaigut, 22 septembre 2023, Saint-Silvain-Montaigut.

Saint-Silvain-Montaigut,Creuse

Soirée contes et légendes autour de la fontaine des Galeux par Jean-Michel Monnet-Quelet.

Prévoir une lampe..

2023-09-22 fin : 2023-09-22 . EUR.

Eglise

Saint-Silvain-Montaigut 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine



An evening of tales and legends around the Galeux fountain by Jean-Michel Monnet-Quelet.

Bring a torch.

Una velada de cuentos y leyendas en torno a la fuente Galeux de Jean-Michel Monnet-Quelet.

Traiga una linterna.

Märchen- und Legendenabend rund um den Brunnen « Fontaine des Galeux » mit Jean-Michel Monnet-Quelet.

Eine Lampe mitbringen.

