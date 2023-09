GRAND CONCERT DE NOËL Eglise Saint Severin Paris Catégorie d’Évènement: Paris GRAND CONCERT DE NOËL Eglise Saint Severin Paris, 25 décembre 2023, Paris. GRAND CONCERT DE NOËL Eglise Saint Severin a lieu à la date du 2023-12-25 à 20:30:00.

Tarif : 22 à 44 euros. Grand concert de Noël :BACH : Jésus que ma joie demeureVIVALDI : ConcertoMOZART : Petite musique de nuitHAENDEL : Lascia/Rejoice greatlyAVE MARIA de CACCININoëls sacrés et populaire: Les anges dans les campagnes, Minuit Chrétien…ORCHESTRE LES SOLISTES FRANCAISSabine Revault d’Allonnes, sopranoPaul Rouger, violon solo Réservez votre billet ici Eglise Saint Severin

Eglise Saint Severin
1, Rue des Prêtres St Severin Paris 75005

