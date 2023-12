CONCERT DES PETITS CHANTEURS DE FRANCE église Saint Severin Haut-Clocher Catégories d’Évènement: Haut-Clocher

Moselle CONCERT DES PETITS CHANTEURS DE FRANCE église Saint Severin Haut-Clocher, 4 janvier 2024, Haut-Clocher. Haut-Clocher Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Jeudi 2024-01-04 20:30:00

fin : 2024-01-04 22:30:00 Venez assister au concert de la paix des petits chanteurs de France à Haut-Clocher !

Pour réservez vos places : vous pouvez le faire en ligne ou en vous rendant au presbytère de Sarrebourg lors des permanences le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 16h.

église Saint Severin

Haut-Clocher 57400 Moselle Grand Est

