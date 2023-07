Concert du patrimoine Église Saint-Sévère Bourron-Marlotte, 17 septembre 2023, Bourron-Marlotte.

Concert organisé pour les Journées européennes du patrimoine autour de l’orgue romantique allemand réalisé par le facteur d’orgue Yves Fossaert, interprété par Francine Saby, organiste titulaire et l’ensemble Notes solidaires, et avec un programme complet et exceptionnel du baroque au XXe siècle.

Église Saint-Sévère Rue du Général-de-Gaulle 77780 Bourron-Marlotte Bourron-Marlotte 77780 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 45 58 50 http://bourronmarlotte.fr Église du XIe siècle agrandie vers 1850 présentant des pierres tombales, des litres funéraires, et des statues des XVIe et XVIIe siècle sans oublier une belle statue de saint Fiacre par le sculpteur Py. Vous pourrez aussi admirer le nouvel orgue construit par la facteur Yves Fossaert : de style romantique allemand, c’est une véritable rareté. SNCF gare de Bourron-Marlotte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Nicolas Quénu