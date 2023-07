Visite commentée de l’église Saint-Sévère de Bourron-Marlotte Église Saint-Sévère Bourron-Marlotte, 17 septembre 2023, Bourron-Marlotte.

Visite commentée de l’église Saint-Sévère de Bourron-Marlotte Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 Église Saint-Sévère Entrée libre et gratuite

Venez découvrir une très ancienne église du Gâtinais avec ses litres funéraires et son orgue romantique allemand.

Exceptionnellement pour les Journées européennes du patrimoine, l’église de Bourron-Marlotte, l’une des plus anciennes églises du Gâtinais (XIe s.) ouvre ses portes.

Située à proximité immédiate du château de Bourron, l’église connut des curés « savants » : le vicaire Vansleb, les curés Oudin et Pougeois.

Le transept, une partie de la nef et du choeur sont classés au titre des monuments historiques. Le visiteur pourra découvrir les rares litres funéraires, les pierres tombales, les vitraux et les statues de Saint-Avoye et de Saint-Sévère (patronne et patron de la paroisse), sans oublier d’autres statues (Saint-Fiacre..).

Il pourra aussi admirer le nouvel et exceptionnel orgue construit et installé en 2012 par le facteur Yves Fossaert, de style romantique allemand.

Outre une plaque émaillée explicative à l’extérieur, des panneaux explicatifs, un fascicule retraçant l’histoire du lieu et des permanences seront à même de vous apporter les informations et renseignements attendus.

Bonne visite !

Église Saint-Sévère Rue du Général-de-Gaulle 77780 Bourron-Marlotte Bourron-Marlotte 77780 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 45 58 56 http://bourronmarlotte.fr SNCF gare de Bourron-Marlotte

Nicolas Quénu