Concert de handpan Eglise Saint Sever Tosse, 16 juillet 2023, Tosse.

Tosse,Landes

Venez écouter les œuvres originales de Marjorie Courtiaun, auteure compositrice et interprète.

Concert en acoustique dans la belle église de Tosse. Marjorie sera accompagnée de ses enfants pour certaines œuvres.

Un concert familial. Entrée libre..

2023-07-16 fin : 2023-07-16 22:30:00. .

Eglise Saint Sever

Tosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and listen to original works by singer-songwriter Marjorie Courtiaun.

An acoustic concert in the beautiful church of Tosse. Marjorie will be accompanied by her children for some works.

A family concert. Free admission.

Venga a escuchar obras originales de Marjorie Courtiaun, autora, compositora e intérprete.

Un concierto acústico en la hermosa iglesia de Tosse. Marjorie estará acompañada por sus hijos en algunas de las obras.

Un concierto familiar. Entrada gratuita.

Hören Sie die Originalwerke von Marjorie Courtiaun, Autorin, Komponistin und Interpretin.

Akustisches Konzert in der schönen Kirche von Tosse. Marjorie wird bei einigen Werken von ihren Kindern begleitet.

Ein Konzert für die ganze Familie. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-07-11 par OTI LAS