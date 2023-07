Visite libre d’une petite église et de son musée Église Saint-Sernin et son musée Labruyère-Dorsa Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Venez visiter l'église Sant-Sernin de Labruyère-Dorsa construite à la fin du XVIIIe siècle, suite à la démolition de l'ancienne église devenue trop vétuste. L'église abrite un petit musée, où sont conservés des vestiges de l'ancien château médiéval du village, retrouvés lors de fouilles dans les années 1980. Église Saint-Sernin et son musée Église, 31190 Labruyère-Dorsa Labruyère-Dorsa 31190 Haute-Garonne Occitanie L'église du village abrite un petit musée qui témoigne de fouilles réalisées dans les années 80 sur ce site d'occupation très ancien. L'église actuelle a été construite dans les années 1880 dans le style néo-roman à l'emplacement de la précédente, simple chapelle avec un clocher mur du Lauragais mais selon une orientation différente et en s'inspirant de l'église Saint Sernin de Toulouse. Le clocher, maintenant illuminé met cette ressemblance en évidence. L'église se situe sur un site d'occupation très ancien où des fouilles ont été réalisées dans les années 80.

Des témoignages de ces fouilles sont exposés depuis dans une sacristie de l’église qui tient lieu de petit musée. Il a été rénové par une équipe de bénévoles communaux en 2016 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

